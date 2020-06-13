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GeriFutbol Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 23:40,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarına tekrar başladı.



Antrenmanda, birinci grupta yer alan futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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