Canlı Anlatım: Trabzonspor Fenerbahçe maçı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Trabzonspor: 0
Fenerbahçe: 1
Gol: 3' Rossi
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Kim, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.
Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.