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Canlı Anlatım: Trabzonspor Fenerbahçe maçı

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Canlı Anlatım: Trabzonspor Fenerbahçe maçı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Haberimizden Trabzonspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 0

Fenerbahçe: 1

Gol: 3' Rossi

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Kim, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.



222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLİYOR

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

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