Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
TAKIMDA 5 EKSİK
Milli oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün antrenmana katılmadığı, Serkan Asan'ın takımdan ayrı koştuğu öğrenildi.
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