Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin heyecanı Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Misli'de! İşte muhtemel 11'ler ve dikkat çeken istatistikler

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İlandır.

Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

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Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak. Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor.

Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

LİGDE 102. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 102 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 102 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 maçtan 52'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

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Bu maçlarda Fenerbahçe 173 gol atarken, Trabzonspor 154 gol sevinci yaşadı.

LİGDE OYNANAN MAÇLARDA FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 137 golüne Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 69, Fenerbahçe 62 gol attı.

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Ligde ise Trabzon'daki 51 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 19 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 60, Trabzonspor ise 59 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

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Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

İki takımın geçen yıl ligde karşı karşıya geldiği 2 maç da 3-2 sonuçlandı.

Trabzonspor, Kadıköy'de rakibini 3-2 mağlup edip ligdeki tek yenilgisini aldırırken, Fenerbahçe de Trabzon'dan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek.

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Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert (Osayi-Samuel), Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinden öne çıkan istatistikler

-Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 17 maçın 15’inde karşılıklı goller oldu.

-Trabzonspor, Fenerbahçe'yi son 29 lig maçında sadece 5 kez mağlup edebildi.

-Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 8 maçın 6’sının ilk yarıları berabere bitti.

-Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 17 maçın sadece 4’ünü kazanabildi.

-Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 24 lig maçını kaybetmedi. (19G 5B)

-Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçta 4 kırmızı kart çıktı.

-Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son 5 golün 4’üne doğrudan katkı sağladı. (2G 2A)

-Fenerbahçe’nin ligdeki 9 maçının 7’si 2-3 gol arasında skorla bitti.

-Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de gol yediği 3 maçı da kazanamadı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli üyelerinin %54’ü karşılaşmayı Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyor. Karşılaşma Türkiye’nin En Yüksek Oranları ile Misli’de yer alacak. Trabzonspor kazanırın oranı 4.03; beraberliğin oranı 3.59, Fenerbahçe kazanırın oranı ise 1.71 olarak dikkat çekiyor.