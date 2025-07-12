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Trabzonspor, Felipe Augusto'yu resmen duyurdu! İşte transferin maliyeti...

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#Trabzonspor#Süper Lig#Felipe Augusto
Trabzonspor, Felipe Augustoyu resmen duyurdu İşte transferin maliyeti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 19:44

Trabzonspor, Cercle Brugge'dan Felipe Augusto'yu renklerine bağladığını açıkladı.

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Trabzonspor, Cercle Brugge'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo mavililer, Cercle Brugge'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bordo - mavililer, ayrıca Brezilyalı futbolcuya her bir sezon için 1 milyon euro maaş verecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

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Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

"SABIRSIZLANIYORUM"

Bordo-mavili takımda çok iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım. Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Felipe Augusto

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