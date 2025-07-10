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Trabzonspor, Felipe Augusto ile anlaşmaya yakın!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Brugge
Trabzonspor, Felipe Augusto ile anlaşmaya yakın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 18:48

Trabzonspor’un Belçika’nın Cercle Brugge takımında forma giyen Brezilyalı santrfor Felipe Augusto ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Hücum hattını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor’un Belçika ekibi Cercle Brugge forması giyen genç santrfor Felipe Augusto ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

2004 doğumlu olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon Cercle Brugge formasıyla Belçika Jupiler Pro League’de 6 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. 1.87 boyundaki genç oyuncu, fiziksel gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

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Trabzonspor yönetiminin, hem potansiyeli yüksek hem de geleceğe dönük bir yatırım olarak gördüğü Felipe Augusto’nun transferini kiralık veya satın alma opsiyonlu bir formülle gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Genç oyuncunun yarın Trabzon’a gelmesinin planlandığı ileri sürülürken, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

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#Transfer#Trabzonspor#Brugge

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