Trabzonspor, Fatih Tekke'yle imzalanan sözleşmenin detaylarını duyurdu

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Trabzonspor, Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve tecrübeli teknik adama herhangi bir fesih tazminat bedeli ödenmeyeceğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan diğer açıklamada ise teknik direktörlük koltuğunun emanet edildiği Fatih Tekke ile de 4,5 senelik sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır."