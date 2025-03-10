Trabzonspor, Fatih Tekke'yi resmen duyurdu!

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Şenol Güneş ile yolllarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaştı. Bordo - mavili kulüp Tekke’nin yarın Trabzon’a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır.

Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

EN SON ALANYASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Trabzonspor altyapısında yetişten ve 9 sezon Karadeniz ekibinin formasını terleten Fatih Tekke, 2015 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor.

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Burasspor, Denizlispor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

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47 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda Denizlispor ve İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevi aldı.