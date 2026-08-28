Trabzonspor, Fatih Tekke'nin istifasını reddetti!

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Trabzonspor kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke'nin istifası reddedildi.

MAÇ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Fatih Tekkeli Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında, deplasmanda Ferençvaroş'a 4-0 mağlup olmuş ve elenmişti. Bordo mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı açıklamada şu sözlerle istifasını duyurmuştu:

"Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun."

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TRABZONSPOR, İSTİFAYI REDDETTİ

Bordo mavililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.

Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.