Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçında ilginç anlar! Volkan Demirel çılgına döndü, frikik golü geldi

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük'ün kozlarını paylaştığı ve 1-1 berabere tamamlanan Süper Lig'in 33. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.

ÖNCE SERBEST VURUŞ, SONRA PENALTI AMA...

Mücadelenin 45. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası Fatih Karagümrük, serbest vuruş kazandı.

Yardımcı hakemiyle iletişime geçen Halil Umut Meler, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi.

VAR DEVREYE GİRDİ

VAR incelemesinin ardından orta hakeme pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiği bildirildi ve penaltı iptal edilerek bir kez daha frikik atılması yönünde karar çıktı.

VOLKAN DEMİREL ÇOK SİNİRLENDİ

Penaltının iptal edilmesinin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 'Hadi oradan' sözleriyle tepki gösterirken elindeki su şişesini de yere fırlattı.

Haberin Devamı

BIGLIA GOLÜ ATINCA...

Kazanılan serbest vuruşta Lucas Biglia topu ağlarla buluşturu ve Karagümrük'ü öne geçirdi. Volkan Demirel gol sonrasındaki sevinci dikkat çekti.

TRABZONSPOR KARŞISINDA YENİLGİSİ YOK

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçta 14 galibiyet alırken 11 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

OYUNA SOKTU VE ÇIKARDI

Frikik pozisyonun içinde yer alan Yusuf Erdoğan, 6. dakikada sakatlanan Hüseyin Türkmen'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Abdullah Avcı, 46. dakikada Erdoğan'ı oyundan çıkardı.

AVCI İLE DEMİRELİN İLK DÜELLOSU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının başında Vavacars Fatih Karagümrük ile ligde karşılaştığı toplam 3 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı. Abdullah Avcı ile Fatih Karagümrükün hocası Volkan Demirel bugün kariyerlerinde teknik direktör olarak ilk kez karşı karşıya geldi. Avcı, İstanbul ekibi karşısında ilk puan kaybını yaşadı.

NWAKAEME KESİK YEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısına sürpriz bir rotasyonla çıktı. Son haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşayan ve bunu sahaya yansıtan Anthony Nwakaeme, teknik direktör Avcı tarafından yedek kulübesine çekildi. Abdullah Avcı bugünkü karşılaşmada Nwakaemenin yerine Djaninyi ilk 11de sahaya sürdü. Trabzonsporda son haftalarda yeniden forma şansı bulan Hüseyin Türkmen bugünkü karşılaşma da forma şansı buldu. Avcı, orta sahada ise Dorukhan-Hamsik-Bakasetas 3lüsüne yer verdi. Abdülkadir Ömür ile kart cezası dolan Siopis yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

Haberin Devamı

TRİBÜNDE YER YER BOŞLUKLAR

Trabzonspor taraftarları, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayarak soğuk havaya rağmen tribünlerdeki yerini aldı. Taraftarlar saatler öncesinden Medical Park Stadyumuna akın etti. Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) cezası nedeniyle tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü. Tribünlerde yüzde 94 oranında doluluk yaşanırken 40 bin 782 biletin 38 bin 551i satıldı.