Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı, Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde puan tablosu üzerinde önemli bir etki sağlayacak. Galibiyet elde etmesi halinde puanını 75'e yükseltecek olan Trabzonspor, Karagümrük karşısında önemli bir efor sarf edecek. Peki, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 15 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Hüseyin, Denswil, Hamsik, Siopis, Abdulkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Levent, Bistrovic, Karamoh, Pesic