Trabzonspor farklı galip

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Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye dengede başlayan iki takım birbirine üstünlük kuramazken ilk periyot 25-25 berabere sonuçlandı.
Çekişmeli anlara sahne olan ikinci periyodu bordo-mavililer, Mitchell Creek ve Tykyvion Gordon'un etkili oyunuyla 48-45 önde tamamladı.
Okben Ulubay'ın 3 sayılık basketlerinin de etkili olduğu üçüncü periyodu 77-63 önde bitiren ev sahibi takım, parkeden 99-77 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.