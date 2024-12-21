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Trabzonspor farklı galip

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#Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi#Trabzonspor#Sporanasayfa
Trabzonspor farklı galip
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 18:39

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'u 99-77 yendi.

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Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye dengede başlayan iki takım birbirine üstünlük kuramazken ilk periyot 25-25 berabere sonuçlandı.

Çekişmeli anlara sahne olan ikinci periyodu bordo-mavililer, Mitchell Creek ve Tykyvion Gordon'un etkili oyunuyla 48-45 önde tamamladı.

Okben Ulubay'ın 3 sayılık basketlerinin de etkili olduğu üçüncü periyodu 77-63 önde bitiren ev sahibi takım, parkeden 99-77 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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#Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi#Trabzonspor#Sporanasayfa

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