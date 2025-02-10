TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI CANLI 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 23. Hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler dahil ayrıntılar belli oldu. Merak edenler için maçın saati ve canlı yayın kanalı ile muhtemel 11'ler gibi detayları haberimizde derledik. Peki, Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Eyüpspor maçı saati ve canlı yayın kanalı...

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LERMUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan | Pedro, Savic, Batagov, Mustafa | Lundstram, Ozan | Visca, Cham, Nwakaeme | Banza.

ikas

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Eyüpspor: Berke | Tayfur, Robin, Claro, Umut | Melih | Halil, Emre Mor, Emre Akbaba, Ampem | Thiam.

Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.