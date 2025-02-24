Trabzonspor evinde gülüyor

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Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK’yı 3-2’lik skorla mağlup eden Trabzonspor, sahasında kazanma serisini devam ettirdi. Bordo mavili takım geçen hafta Beşiktaş deplasmanından aldığı mağlubiyeti, son galibiyetle unuturken, Çarşamba günü oynayacağı Kupa maçı için de moral kazandı.

Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’ya karşı aldığı galibiyetle geride kalan 25 hafta sonunda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 8 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer 32 puanın 27’sini sahasında elde ederken, 5’ini ise deplasmanda aldığı beraberliklerden kazandı. Karadeniz ekibi Gaziantep FK karşısında elde ettiği galibiyetle, evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanarak Şubat 2023'ten bu yana ilk kez üst üste beş iç saha galibiyeti almış oldu.

BANZA VE VİSCA ETKİSİ

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Trabzonspor'un bu sezon başında transfer ettiği golcü oyuncu Simon Banza ise attığı gollerle hem skor katkısı sağlıyor hem de gol krallığında iddiasını sürdürüyor. Süper Lig'de attığı gollerin yüzde 41'ini kaydeden Simon Banza (16/39), Burak Yılmaz'dan (2011/12; yüzde 51) bu yana bordo-mavililerin bir sezondaki gollerinin en büyük bölümüne sahip olan oyuncu. Simon Banza 18 gol kaydeden Başakşehirli Krzystof Piatek’in ardından 16 golle gol krallığında ikinci sırada yer alıyor. Bordo mavili takımın Bosnalı oyuncusu Edin Visca da takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu, Riad Bajic'i geride bırakarak lige geldiği 2011-2012'den bu yana en fazla takıma gol atan yabancı oyuncu oldu.

ANTEP YİNE ELİ BOŞ DÖNDÜ

Gaziantep FK, Süper Lig’de deplasmanda puan alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Trabzonspor oldu. İki takımın 12’nci kez karşı karşıya geldiği maçtan sonra bordo-mavili takımın galibiyet sayısı 8’e yükselirken, Gaziantep FK’nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Yerel gazete manşetleri şu şekilde:

Karadeniz: Harikasın Joker

Ekspres: Ev gibisi yok

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Günebakış: Trabzon’dan çıkış yok

Sonnokta: Soğuk hava sıcak galibiyet

Taka: Fırtına kendine geldi