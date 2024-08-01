Trabzonspor evinde, Başakşehir deplasmanda! Temsilcilerimizden son haberler, iddaa oranları, çarpıcı istatistikler...

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TRABZONSPOR - RUZOMBEROK

Yeni sezonu Slovakya'da açan Trabzonspor, Ruzomberok karşısında Trezeguet ve (yeni transfer) 2005'li Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 kazanıp rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti.

Stoperde "Batista Mendy & Stefano Denswil" ikilisini izlemiştik. Karadağlı savunmacı (yeni transfer) Stefan Savic liste dışı.

Orta alanda (yeni transfer) John Lundstram oynamış, (yeni transfer) Ozan Tufan sağ bekte değerlendirilmişti.

2 yıl aradan sonra bordo-mavili ekibe dönen Anthony Nwakaeme son bölümde süre almış, santrforda (yeni transfer) Denis Draguş forma giymişti.

Yeni transferler Pedro Malheiro (sağ bek) ve Borna Barisic'in (sol bek) hazır durumda oldukları ve rövanşa ilk 11'de başlayabilecekleri belirtiliyor.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

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Slovak ekibin sol beki Alexander Selecky, Tobol eşleşmesinin ilk ayağında sakatlanmıştı; hâlâ iyileşmedi.

Ruzomberok deplasmanda oynadığı son 6 Avrupa maçını kazanamadı. (1B 5M)

"Trabzonspor - Ruzomberok" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR

San Marino temsilcisi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 yenen Başakşehir'de Ravil Tagir, Ahmed Touba, Francis Nzaba ve Shaocong Wu gibi savunma opsiyonları UEFA listesinde yer almıyor.

TD Çağdaş Atan ilk maçta "Leo Duarte & Jerome Opoku" ile maça başlamış, ikinci yarıda 2006'lı Hamza Güreler'e süre vermişti.

Kanatlarda Deniz Türüç ile Davidson oynarken, gole en yakın noktada Joao Figueiredo'yu izlemiştik.

Son yarım saatte şans bulan Serdar Gürler 1 asistle, Krzysztof Piatek 1 golle katkı sağlamıştı.

Çağdaş Hoca (Atan) farklı skora rağmen; "Çok fazla rotasyon yapmayacağız, sezon hazırlığı niteliğinde bir maç oynayacağız..." dedi.

Başakşehir deplasmanda oynadığı son 7 Avrupa maçının yalnızca 1'ini kaybetti. (4G 2B)

La Fiorita, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 maç yaptı ve sadece 1 kez kazanabildi! (3B 24M)

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"La Fiorita - Başakşehir" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Trabzonspor - Ruzomberok" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%33'lük kesim bordo-mavili ekibin 2-0'ın rövanşında (90 dakika içinde) bir kez daha kazanıp adını üst tura yazdıracağını düşünüyor...

"La Fiorita - Başakşehir" maçına iddaa oynayanların %7'lik kesimi ise "İY 1.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve o mücadelenin ilk yarısında en az 2 gol çıkmasını bekliyor.

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