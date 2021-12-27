Trabzonspor ‘Evet’ derse Yusuf Yazıcı Galatasaray’da

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Ara transferde birinci önceliği Gedson Fernandes olan Galatasaray, Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’yı da listesine aldı.

Yusuf’u kiraya vermek isteyen Lille’in sorun çıkarması beklenmezken, transferin önündeki tek engel, Fransız kulübü ile oyuncunun eski takımı Trabzonspor ile arasındaki sözleşmede yer alan özel bir madde...

Bu maddeye göre Lille, Trabzonspor’un izni olmadan Yusuf’u Türkiye’de başka bir kulübe verirse 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Galatasaray, Yusuf’un 6 aylığına sarı kırmızılı formayı giymesi için Trabzonspor’u ikna ettiği bu transfer gerçekleşecek. İki kulübün önümüzdeki günlerde bu konuda bir görüşme yapacağı belirtildi.