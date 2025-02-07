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Trabzonspor evden uzakta galibiyetin de uzağında!

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#Trabzonspor#Süper Lig#Türkiye Kupası
Trabzonspor evden uzakta galibiyetin de uzağında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:00

Bordo mavililer bu sezon Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası’nda olmak üzere deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 1 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

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Türkiye Kupası’nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’a bu sezon dış sahada oynadığı maçlar adeta kabus oldu. Bordo mavililer bu sezon Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası’nda olmak üzere deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 1 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Fırtına resmi maçlarda dış sahada tek galibiyetini Abdullah Avcı yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz’da Slovakya’nın Ruzomberok takımı karşısında 2-0’lık sonuçla aldı.

Ligde deplasmanda oynadığı 10 maçta 5’er beraberlik ve 5 mağlubiyet alıp hiç kazanamayan Trabzonspor 25 puan yitirirken hanesine sadece 5 puan yazdırabildi. Ayrıca rakip sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir’i 1-0 yenen Karadeniz ekibi, 18 Mayıs 2024’ten bu yana deplasmanda galibiyet alamadı. Bordo mavililerin ligdeki hasreti böylece 266 güne çıktı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Türkiye Kupası

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