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Trabzonspor evden uzakta 6 maç sonra huzur buldu!

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#Trabzonspor#Türkiye Kupası#Süper Lig
Trabzonspor evden uzakta 6 maç sonra huzur buldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

2’si UEFA Avrupa Ligi’nde 4’ü de Süper Lig’de çıktığı son 6 dış saha mücadelesinde 4 yenilgi, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi Türkiye Kupası’nda seriye nokta koydu.

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Trabzonspor kâbus gibi süren deplasman performansına önceki gün Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniye ile İstanbul’da oynadığı karşılaşmada son vererek rahat bir nefes aldı.

En son 1 Ekim’de Kayseri’de 2-1 kazanan bordo mavililer sonrasında 2’si UEFA Avrupa Ligi’nde 4’ü de Süper Lig’de olmak üzere çıktığı 6 dış saha mücadelesinde kazanamazken 4 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı.

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Ümraniye karşısında kupada 90+3’te maçı uzatmalara götüren Karadeniz ekibi bu bölümde bir penaltı kaçırmasına karşın 4-1 gibi farklı bir skorla turlarken dış sahada 109 günlük galibiyet özlemini de noktalamış oldu.

Trabzonspor evden uzakta 6 maç sonra huzur buldu

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#Trabzonspor#Türkiye Kupası#Süper Lig

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