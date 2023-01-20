Trabzonspor evden uzakta 6 maç sonra huzur buldu!

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Trabzonspor kâbus gibi süren deplasman performansına önceki gün Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniye ile İstanbul’da oynadığı karşılaşmada son vererek rahat bir nefes aldı.

En son 1 Ekim’de Kayseri’de 2-1 kazanan bordo mavililer sonrasında 2’si UEFA Avrupa Ligi’nde 4’ü de Süper Lig’de olmak üzere çıktığı 6 dış saha mücadelesinde kazanamazken 4 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı.

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UZATMADA ŞOV YAPTI

Ümraniye karşısında kupada 90+3’te maçı uzatmalara götüren Karadeniz ekibi bu bölümde bir penaltı kaçırmasına karşın 4-1 gibi farklı bir skorla turlarken dış sahada 109 günlük galibiyet özlemini de noktalamış oldu.

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