Trabzonspor eski yöneticisi Gökhan Saral'dan açıklama! "Futboldaki terörü bitirmenin tek yolu..."

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17 Mart 2024'te oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha içinde çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan taraftarlarla ilgili Gökhan Saral, "Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş olmalarına rağmen taraftarlarımıza tekme ve yumruklarla öldüresiye saldıran Fenerbahçeli futbolcular hakkında ise aylar süren hukuki mücadeleler sonucunda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçebilmiş ve 2 Temmuz 2024'te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan talimat ile Fenerbahçeli 4 ismin ifadelerinin alınması istenmişti. Yazılı olarak alınan ifadeler, soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14 Ağustos'ta gönderilmiş ve taraftarlarımız hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılarak soruşturmanın devamına karar verilmiştir. Görüşüne başvurduğumuz hukukçular, ifadenin yüz yüze alınması gerektiğini belirttiler ve yazılı ifade alınmasını 'İmtiyaz' olarak yorumladılar" dedi.

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"Süreç unutturulmaya çalışılıyor"

Saral, "Neticede soruşturma sürüyor ancak öyle anlaşılıyor ki; süreç soğutulmaya ve unutturulmaya çalışılıyor. Endişem odur ki; Trabzonspor taraftarlarını yere düşürüp savunmasız bir halde iken kafasına tekme atan Fenerbahçeli futbolcularına masum muamelesi yapılacak ve bu dosya kapatılacak" diye konuştu.



"Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Trabzonsporlulardan da aynı hassasiyeti bekliyorum"

"Bu bir hak mücadelesidir" diyen Saral, "Sahaya girip futbolcuya saldırma girişiminde bulunan taraftar ne kadar suçluysa, güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği savunmasız insanlara öldüresiye saldıran futbolcular da o derece suçludur. Biri tutuklanırken diğerinin savcı karşısına bile çıkmayıp yazılı ifade vermesi adalet değildir. Adalet, güçlünün delip geçtiği güçsüzün ise takılıp kaldığı bir örümcek ağına dönüştürülürse anarşi kaçınılmaz olur. Statlar değişiyor, renkler değişiyor ama olaylar değişmiyorsa, bunun tek sebebi adaletsizlik ve çifte standarttır. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve yıllardır 'Adalet' diye haykırıyoruz. Futbolu yönetenler ve adalet dağıtan hukuk adamları; bütün sorumluluk sizlerin omuzlarındadır. Yeni bir sayfa açmaya, Trabzon'da taraftarın kafasına tekme atan Fenerbahçeli futbolculara hak ettikleri cezayı vermekle başlayabilirsiniz. Futboldaki terörü bitirmenin tek yolu, kimsenin armasına formasına bakılmadan adaletin uygulanmasıdır. Bu yapılmadığı sürece statlarımız şiddet arenasına dönmekten maalesef kurtulamayacak" ifadelerini kullandı.