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DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından, koordinasyon, pas çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Milli takım kamplarında bulunan Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Ahmet Canbaz, Ekuban ve Djaniny, antrenmanda yer almadı; sakatlıkları süren Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Salih Karvazlı ve Yusuf Sarı ise takımdan ayrı çalıştı.



ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE NWAKAEME’NİN OYNAMASI BEKLENİYOR
Bu arada Trabzonspor’un ligde son oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymeyen Nwakaeme’nin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bugün yapılan antrenmanın da tamamında takımla çalışan iki oyuncunun Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma verilmesi durumunda oynayabilecek durumda oldukları kaydedildi.

AHMET AĞAOĞLU DA ANTRENMANI İZLEDİ
Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da antrenmanı saha kenarından takip etti. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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