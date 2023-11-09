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Trabzonspor, Ertuğrul Doğan ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

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#TFF#Emre Belözoğlu#Trabzonspor
Trabzonspor, Ertuğrul Doğan ve Emre Belözoğlu PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 19:13

TFF Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor'u, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı, Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu ve İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın'ı PFDK'ya sevk etti.

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TFF Hukuk Müşavirliği'nin açıklaması şu şekilde:

1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü antrenörü DAVID PIETRZYK’nin 08.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu HAKAN YAKIN’ın 08.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun 08.11.2023 tarihinde basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden ve 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşım ile 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

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#TFF#Emre Belözoğlu#Trabzonspor

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