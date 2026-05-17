Trabzonspor, Ernest Muçi'nin tapusunu aldı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı.

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı Ernest Muci’nin sözleşmesindeki 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak Arnavut futbolcunun bonservisini aldı.

Bordo mavililer, 8söz konusu rakamı 5 eşit taksit halinde ödeyecek. 1 milyon Euro’luk kiralama bedeliyle birlikte Muci’nin toplam maliyeti 9.5 milyon Euro olacak.

Trabzonspor, Muci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan Asllani, Jota ve Vasquez kiralık sözleşmeleri bittiği için Beşiktaş’tan ayrıldı.

