Trabzonspor, Ernest Muçi'nin tapusunu aldı!

Haberin Devamı

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı Ernest Muci’nin sözleşmesindeki 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak Arnavut futbolcunun bonservisini aldı.

Bordo mavililer, 8söz konusu rakamı 5 eşit taksit halinde ödeyecek. 1 milyon Euro’luk kiralama bedeliyle birlikte Muci’nin toplam maliyeti 9.5 milyon Euro olacak.

Trabzonspor, Muci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan Asllani, Jota ve Vasquez kiralık sözleşmeleri bittiği için Beşiktaş’tan ayrıldı.