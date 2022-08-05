Trabzonspor, Enis Destan'ın transferini KAP'a bildirdi! Altınordu'dan Avrupa'ya 7. isim...

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Trabzonspor, Enis Destan'ın Polonya’nın Warta Poznan takımına kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın Warta Poznan Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Enis Destan'ı 75 bin euro karşılığında Warta Poznan'a 1 yıllığına kiraladı.

Gönülleri fetheden yetenek

Elit U17 Ligi'nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta atıp alkış toplayan Altınordu'nun 18 yaşındaki genç forveti Enis Destan, ikinci kez gönülleri fethetmişti.

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66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü'nün sahibi olan Enis, törende yaptığı konuşmada İzmir depremine dikkat çekerek bir kez daha ayakta alkışlanmıştı.

Hayali Avrupa

İlk ay-yıldız heyecanını Ümit Milli Takım 'a seçilerek yaşayan Enis, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu'dan yetişip şu an İngiltere'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıklamıştı.

Altınordu durgun

İlk kez 2016'da milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a, Cengiz Ünder'i ise Başakşehir'e satarak dikkatleri üzerine çeken Altınordu, daha sonra pek çok genç oyuncuyu parlatarak kasasını doldurmuştu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yetişen Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli, Yusuf Acer, Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Oğulcan Ülgün, Ravil Tagir ve son olarak Burak İnce ile Enis Destan bonservis bedeli alınarak üst lige giden gençler olarak dikkat çekti.

Altınordu transferle kadrosuna katıp parlattığı Gökhan Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk, Atakan Üner gibi oyuncuların satışından da gelir elde etti.

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Burak İnce ve Yiğit de Avrupa'nın yolunu tuttu



Altınordu, geçen sezonun devre arasında Burak İnce'yi Bundesliga'ya ihtaç etmişti. Altınordu altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu 5 maçta 1 kez ilk 11'de yer alıp toplam 141 dakika oyunda kalmıştı.

19 yaşındaki Yigit Emre Celtik de Polonya'nın Podbeskidzie ve Hollanda'nın Fortuna Sittard takımlarında forma giydi.

Westerlo'da forma giydiler

Başakşehir'in Altınordu'dan transferi Ravil Tagir ile birlikte bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Barış Alıcı, Westorlo ile Avrupa deneyimi yaşayan isimler arasında.

Enis Destan kimdir?

15 Haziran 2002'de İzmir/Konak'ta dünyaya gelen Enis, 2012 yılında Fikri Altay Spor'da futbola başladı, 2013'te Altınordu Akademisi'ne katıldı. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Enis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve İzmir ekibinde profesyonel oldu.

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2019/2020'de A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 21 resmi maçta 10 gol atmayı başaran Enis, 2 de asist yaptı.