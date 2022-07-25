Trabzonspor 0-1 Empoli (Maçın özeti)

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor ile Empoli kozlarını paylaştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Empoli karşısına, Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Yusuf, Kouassi, Djaniny ilk 11i ile çıktı. Empolinin ilk 11i ise, Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro ve Satrianodan oluştu.

İtalyan ekibi, 14üncü dakikada Mattia Destronun attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2nci yarısında gol olmayınca Empoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.