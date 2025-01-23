Trabzonspor Edin Visca ile yola devam dedi! Kap açıklaması geldi

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Trabzonspor, Edin Visca ile 1+1 yıllık sözleşme yenilendiğini KAP'a duyurdu.



İşte o açıklama;



Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2025/2026 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



'30 SANİYEDE ANLAŞMAYA VARDIK'

Trabzonspor resmi internet sitesine konuşan bordo mavililerin Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



'Edin Vişça, yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter. Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, ‘Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım’ sözünü vermişti. Bu sözünü de görüşmemiz sırasında anında yerine getirdi. Sadece 30 saniye içinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık ve yeni sözleşmemizi imzaladık.Edin Vişça, yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter. Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, ‘Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım’ sözünü vermişti. Bu sözünü de görüşmemiz sırasında anında yerine getirdi. Sadece 30 saniye içinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık ve yeni sözleşmemizi imzaladık.



Edin Vişça, Trabzonspor için sadece sahada değil, aynı zamanda saha dışında da çok değerli bir isim. Kendisi iyi bir aile babası, harika bir takım arkadaşı ve takımımızın adeta bir ağabeyi. Takımdaki genç oyuncularımız da ona 'Edin Ağabey’ diye hitap ediyor ve bu durum onun karakterine duyulan saygıyı yansıtıyor. Birlikte çok güzel bir şampiyonluk yaşadık ve takım arkadaşlarıyla birlikte o başarıda büyük katkıları oldu. Yeni dönemde de takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Kendisiyle yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Yeni sözleşmemizin kulübümüz ve Edin Vişça için hayırlı olmasını diliyorum.'

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'HERKES TRABZONLU VİSCA'YI İZLEYECEK'

Boşnak yıldız ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



'Öncelikle, Sayın Başkanım Ertuğrul Doğan’a ve Sayın Asbaşkanım Zeyyat Kafkas’a teşekkür ediyorum. Asbaşkanımızın da söylediği gibi, sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum.Öncelikle, Sayın Başkanım Ertuğrul Doğan’a ve Sayın Asbaşkanım Zeyyat Kafkas’a teşekkür ediyorum. Asbaşkanımızın da söylediği gibi, sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum.



Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon’un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Vişça’yı izleyecek.'



