Trabzonspor, Edgar Ie'yi isteyen Saint Etienne'e kapıyı kapattı
Trabzonspor yönetimi, Edgar le'yi transfer etmek isteyen Fransız ekibi Saint Etienne’e "Onu kesinlikle satmıyoruz" diyerek kapıyı kapattı.
Sezon başında kendisine kulüp bulması istenen ancak gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Edgar Ie için Saint Etienne’in ısrarı sürüyor.
Trabzonspor yönetiminin, oyucunun menajeriyle yaptığı görüşmede, “Kesinlikle Edgar Ie’yi satmıyoruz” dediği ve kapıyı kapattığı öğrenildi. Karadeniz ekibi, Vitor Hugo’nun yokluğunda çok iyi oynayan Hosseini’yle de kontrat yenilemeye hazırlanıyor. (Takvim)
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