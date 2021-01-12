MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, Edgar Ie'yi isteyen Saint Etienne'e kapıyı kapattı
GeriFutbol Trabzonspor, Edgar Ie'yi isteyen Saint Etienne'e kapıyı kapattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Edgar Ie'yi isteyen Saint Etienne'e kapıyı kapattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor yönetimi, Edgar le'yi transfer etmek isteyen Fransız ekibi Saint Etienne’e "Onu kesinlikle satmıyoruz" diyerek kapıyı kapattı.

Sezon başında kendisine kulüp bulması istenen ancak gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Edgar Ie için Saint Etienne’in ısrarı sürüyor.

Trabzonsporun eski futbolcusu Sol Bambadan üzücü haber
Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba'dan üzücü haber

Trabzonspor yönetiminin, oyucunun menajeriyle yaptığı görüşmede, “Kesinlikle Edgar Ie’yi satmıyoruz” dediği ve kapıyı kapattığı öğrenildi. Karadeniz ekibi, Vitor Hugo’nun yokluğunda çok iyi oynayan Hosseini’yle de kontrat yenilemeye hazırlanıyor. (Takvim)

Trabzonspor, Edgar Ieyi isteyen Saint Etiennee kapıyı kapattı

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle