Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olacağını açıkladı!

Sürmen, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulunca Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen basınla buluşma ve değerlendirme toplantısı yaptığı konuşmada, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı ve tüm kurulların belirli periyotlarda seçimlerle gelerek süre sonunda görevi devrettiklerini söyledi.

Divan başkanlığına tekrar aday olacağını açıklayan Sürmen, "Biz de 2 dönem divan başkanlığı yaptığımız için daha önce de yaptığımız istişareleri bu sefer genişlettik. 2020'de internet üzerinden yaptığımız divan başkanlığı genel kurulunda yıl başından önce düşüncemizi açıklayacağımızı söylemiştik ancak pandemi nedeniyle istişare yapmak, bir araya gelmek, sohbet etmek zor. Bu süreçte mümkün olduğunca sporun paydaşları ve Trabzonspor'da görev yapmış değerli arkadaşlarımızdan fikir alışverişinden bulunduk. Bu durumu kendi kurulumuzda değerlendirdik ve bir dönem daha son olarak divan başkanlığına aday olmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Sürmen, transferlerle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Transferler konusunda sosyal medyadan da bu konuda bize inanılmaz eleştiri var. Deniyor ki 'Transferler konusunda bir şey söylemiyor musunuz?' Biz 2019-2020 sezonu sonunda kurul olarak bir mülakat yaptık. Orada 2019-2020 transferlerinin camiamızın beklentilerine uygun olmadığını, Trabzonspor camiasının transferdeki, özellikle yabancı transferlerindeki hataları çok kabullenemediğini söyledik. Salgın nedeniyle genel kurul yapamadığımız için pandemi olmasa buralarda bunları anlatıyorduk. Divan üyelerimiz bu bilgilerden haberdar oluyordu. 2020 genel kurulumuzu da pandemi nedeniyle internet üzerinden yaptık. Burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte yönetim kuruluyla birlikte ne yaptıysak kulübün menfaati neyi gerektiriyorsa onun peşine gittik."



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede o yıl 140 milyon lira ödeme yapılması gerektiğini belirten Sürmen, "Bu 140 milyonun çözümünde her kimin katkısı varsa teşekkür ederim. Bizim de bir kibrit çöpü kadar katkımız olduysa bundan onur duyarım." diye konuştu.