Trabzonspor dış sahada kaybetmeyi unuttu | Son dakika haberleri
Gaziantep’e konuk olacak olan Fırtına, son dış saha yenilgisini 165 gün önce Sivas’ta aldı.
Süper Ligde yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak Trabzonspor, deplasmanda 165 günlük yenilmezliğini sürdürerek yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.
Ligde bir maç eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgisini Sivasspor deplasmanında aldı.
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