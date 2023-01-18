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Trabzonspor, deplasmandaki galibiyet hasretine İstanbul’da son vermek istiyor

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#Türkiye Kupası#Trabzonspor#İstanbulspor
Trabzonspor, deplasmandaki galibiyet hasretine İstanbul’da son vermek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Dış sahada 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniye’ye karşı.

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Süper Lig’de Medipol Başakşehir galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor deplasmanda kazanamama serisini bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda Hangikredi Ümraniyespor’a konuk olacağı karşılaşmada son vermek istiyor.

Ligde son 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Fırtına dışarıda 108 gündür galibiyete hasret. Ümraniyespor engelini geçerek hem bu olumsuz seriyi bitirmek hem de adını çeyrek finale yazdırmak isteyen bordo mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise kadro dışı bırakılan kaleci Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle dışında eksik bulunmuyor.

Trabzonspor, deplasmandaki galibiyet hasretine İstanbul’da son vermek istiyor

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#Türkiye Kupası#Trabzonspor#İstanbulspor

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