Trabzonspor deplasmanda 176 gündür yenilmiyor

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan toplarken, iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, böylelikle deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplamayı başardı.



- 176 gündür yenilmiyor



Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı.



- Dış sahadaki maçlar



Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerken, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış sahada MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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