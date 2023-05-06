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Trabzonspor, Denswil ve Larsen’e de veda edecek

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#Trabzonspor#Transfer#Denswil
Trabzonspor, Denswil ve Larsen’e de veda edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Peres’in ardından 2 yabancıyla daha yollar ayrılacak.

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Bu sezon mücadele edilen tüm kupalara erken havlu atılması üzerine gözlerini gelecek sezona çeviren Trabzonspor yönetimi, Vitor Hugo ve Bruno Peres’in ardından iki futbolcuyla daha yollarını ayırmayı planlıyor. TRT Spor’un haberine göre bordo mavililer, Stefano Denswil ve Jens Styryger Larsen’in sözleşmelerini feshetmek için çalışmalara başladı.

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FEDAKÂRLIK YAPMALARI iSTENDi 

Her iki futbolcunun menajerleriyle görüşen Trabzonspor yöneticileri, alacaklarının bir kısmından feragat etmeleri karşılığında mukaveleri feshetmek istediklerini bildirdi. Geçen sezonun şampiyon kadrosunda bulunan Denswil ile geçen yılın haziran ayında 3+1 yıllık sözleşme imzalanmış ve toplamda 5.3 milyon Euro ücret garantisi verilmişti. Yine aynı günlerde 3 yıllık mukavele yapılan Larsen’e ise toplam 3.75 milyon Euro garanti ücret ve 459 bin Euro imza parası taahhüt edilmişti.

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BREZiLYA MiLLi TAKIMI iÇiN iLK TERCiH JORGE JESUS DEĞiL CARLO ANCELOTTi

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Tite’nin istifasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğü için ilk tercihinin Carlo Ancelotti olduğunu açıkladı. Rodrigues, “Ancelotti bizim A planımız. Eğer tavrı olumsuz olursa, B planımız da var” dedi. Adaylar arasında, F.Bahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus ile Abel Ferreira ve Fernando Diniz de bulunuyor.

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#Trabzonspor#Transfer#Denswil

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