Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak! Şampiyonluk yolunda...
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.
Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gidecek.
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