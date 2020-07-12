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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Denizlispor maçına hazır!

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Trabzonspor, Denizlispor maçına hazır!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Trabzonspor'un akşam saatlerinde Denizli'ye hareket ederek müsabaka öncesi kampa gireceği kaydedildi.

 

Trabzonspor, Denizlispor maçına hazır

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