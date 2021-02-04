Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta? İki takım arasında 42. randevu

Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'LA 42. RANDEVU

İki takım arasında Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor'un 8, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı.

Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

İSTATİSTİKLER

Denizlispor'u Süper Lig'de üç maçtır yenemeyen Trabzonspor, lig tarihinde rakibine karşı en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Trabzonspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Denizlispor, daha önceki altı karşılaşmayı gol atamadan kaybetmişti. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2020'de yakalamıştı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı bütün deplasman maçlarında gol yiyen Denizlispor, dış sahada gole kapama yapamayan üç takımdan biri konumunda.

2020/21 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki takımdan biri Trabzonspor; bu bölümde en fazla gol yiyen iki ekipten biri ise Denizlispor.

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban. Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor'a karşı forma giydiği ilk dört Süper Lig maçının üçünde fileleri havalandıran Hugo Rodallega, daha sonraki iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan isim olan Angelo Sagal, bu gol paslarının dördünü deplasmanda verdi. Denizlispor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kaybetmişti.

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