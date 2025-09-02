×
Trabzonspor, Deniz Ertaş'ın transferi için Konyaspor'la görüşmelere başladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2005 doğumlu genç kaleci Deniz Ertaş'ın transferi konusunda Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro karşılığında Galatasaray'a satan Trabzonspor, yeni kalecisini Süper Lig'de buldu.

Konyaspor, Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Ömer Atiker ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.

Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

PERFORMANSI

14 yaşında Konyaspor alt yapısına giren Deniz Ertaş, henüz 17 yaşındayken A takıma yükseldi.

Yeşil-beyazlı takımını kalesini ilk kez 18 yaşında, Türkiye Kupası'nda Erbaaspor'a karşı koruyan Deniz; Konyaspor formasıyla bugüne dek 34 resmi maça çıkarken bu maçların 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı, kalan maçlarda ise toplam 39 gol yedi.

