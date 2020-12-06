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GeriFutbol Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 23:36 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Karadeniz ekibi, yarın Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek

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