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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 22:45,Son Güncelleme:

Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

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Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, dayanıklılık esaslı çalıştı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

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