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Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, dayanıklılık esaslı çalıştı.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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