Trabzonspor, Danny Rose için Tottenham'a teklif yaptı

Tottenham Hotspur ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu için teklifini ileten Trabzonspor, beklemeye geçti. Trabzonspor'da Abdullah Avcı, başarılı oyuncunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor.

Bu arada Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kaleci ve stoper hariç her mevkiye transfer istediği öğrenildi.

DANNY ROSE KİMDİR?

Kariyerine Leed United U-18 takımında başlayan Danny Rose, daha sonra Tottenham, Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi. İngiltere A Milli futbol takımının formasını da 29 defa giyen başarılı sol bek Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. (Takvim)

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