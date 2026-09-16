Trabzonspor dalgaları Reis ile aşacak!

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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı 1 Eylül’den bu yana süren teknik direktör arayışı dün sona erdi ve takımın yeni hocası Thomas Reis oldu. Farklı Ferençvaroş yenilgisinin ardından istifa eden Tekke sonra kalması için ikna edilirken, Amed mağlubiyeti sonrası kalıcı olarak ayrılık gerçeklemişti. Karadeniz ekibinde 2 haftadır süren arayışlar sırasında Antonio Conte, Arda Turan, Sergio Conceiçao, Vitor Pereira, Şenol Güneş isimleri gündeme gelmiş görüşülen isimler arasında Stefano Pioli ve Pep Guardiola’nın da bulunduğu öne sürülmüştü.

Guardiola ile para konuşmadık

Ancak Conte ve Guardiola’nın iddia olmadığı başkan Ertuğrul Doğan’ın açıklamalarıyla net olarak ortaya çıktı. TV Net’e konuşan Doğan “Teknik direktör konusunda ilk tercihimiz yabancı. Antonio Conte ile görüştük. 25 milyon Euro istedi, hiç ilerlemedik bile” dedi. Bordo mavili kulübün başkanı, Manchester City’den ayrılan Pep Guardiola ile de temas kurduklarını belirtirken “Para konuşmadık. ‘Önümüzdeki yaz belki görüşebiliriz. Bu sezon aileme söz verdim, çalışmayacağım’ dedi” diye konuştu.

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Stefano Pioli’nin ise Trabzonspor’un teklifini kabul etmeyip 2+1 yıllık sözleşmede ısrar etmesi nedeniyle olmadığı öğrenildi.

Hedef G.Saray’a karşı sahada olması

Başkan Ertuğrul Doğan, “Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyorum” derken ibrenin yerli hoca olarak gösterilen tek isim olan Şenol Güneş’e döndüğü yorumları yapılmaya başladı. Ancak Trabzonspor gündemdeki isimlerin aksine rotasını Bulgaristan’a çevirdi ve Ludogorets’in başında bulunan Thomas Reis ile temasa geçildi. Hem Alman çalıştırıcı hem de kulübü ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmasının ardından başkanın uçağı Bulgaristan’a gitti ve akşam saatlerinde Reis’i Trabzon’a getirdi. 52 yaşındaki teknik adamın cumartesi G.Saray ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.