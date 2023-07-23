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Trabzonspor da yıldız başvurusu yapacak

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#Trabzonspor#Süper Lig#Ertuğrul Doğan
Trabzonspor da yıldız başvurusu yapacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

Bordo mavili ekibin başkan Ertuğrul Doğan, 1959 öncesi 20 şampiyonlukları olduğunu söyledi.

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Yıldız savaşlarına Trabzonspor da katılıyor. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, 1959 öncesi şampiyonlukların değerlendirilmesi için TFF’nin oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örneklerle başvuracaklarını bildirdi. Doğan şunları söyledi:

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“Türkiye’nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli liglerin esas alınması doğru değil. Trabzonspor kurucu kulüplerinden 1959 öncesi İdmanocağı’nın 12, İdmangücü’nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile TFF’nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık. 1959 öncesinin değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir.”

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#Trabzonspor#Süper Lig#Ertuğrul Doğan