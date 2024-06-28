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Trabzonspor, Cihan Çanak transferini açıkladı!

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#Transfer#Trabzonspor#Cihan Çanak
Trabzonspor, Cihan Çanak transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 13:28

Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den kadrosuna kattığı Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Trabzonspor, dün akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği 19 yaşındaki Türk asıllı Belçikalı futbolcu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 2 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Anlaşmaya göre Karadeniz ekibi, oyuncuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin Euro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin Euro, 2026-2027 futbol sezonunda da 509 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Bordo-mavililer, opsiyon hakkının kullanılması halinde ise 2027-2028 futbol sezonunda Cihan Çanak'a 623 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

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#Transfer#Trabzonspor#Cihan Çanak

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