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Trabzonspor - Çaykur Rizespor müsabakasının hakemi Ümit Öztürk, maçı tamamlayamadı!

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#Trabzonspor#Çaykur Rizespor#Ümit Öztürk
Trabzonspor - Çaykur Rizespor müsabakasının hakemi Ümit Öztürk, maçı tamamlayamadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 22:36

Trabzonspor-Rizespor müsabakasının hakemi Ümit Öztürk, karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. 

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller, Lundstram, Edin Visca, Batista Mendy, Cham ve Banza kaydetti.

Rizespor ise gollerini Jurecka ve Hojer ile buldu. 

Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, maçın 78. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. 

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Karşılaşmanın geri kalanını dördüncü hakem Davut Çelik yönetti.

Ümit Öztürk'ün tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği öğrenildi. Öztürk, maçın kalan bölümünde dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı. 

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#Trabzonspor#Çaykur Rizespor#Ümit Öztürk

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