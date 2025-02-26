Trabzonspor - Çaykur Rizespor müsabakasının hakemi Ümit Öztürk, maçı tamamlayamadı!

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller, Lundstram, Edin Visca, Batista Mendy, Cham ve Banza kaydetti.

Rizespor ise gollerini Jurecka ve Hojer ile buldu.

Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, maçın 78. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın geri kalanını dördüncü hakem Davut Çelik yönetti.

Ümit Öztürk'ün tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği öğrenildi. Öztürk, maçın kalan bölümünde dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.