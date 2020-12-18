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GeriFutbol Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Haber Giriş: 18.12.2020 - 19:39 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İki Karadeniz ekibi arasında Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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