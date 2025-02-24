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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

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#Trabzonspor#Çaykur Rizespor#Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 17:19

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 26 Şubat Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 26 Şubat Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme de katıldı.

Trabzonspor, Salı günü öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Trabzonspor#Çaykur Rizespor#Ziraat Türkiye Kupası

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