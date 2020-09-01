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GeriFutbol Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının günü değişti
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Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının günü değişti

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00’ye alındı.

Daha önce Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacağı açıklanan hazırlık maçının tarihi değişti. Yeni planlamaya göre; karşılaşma 4 Eylül Cuma günü 17.00'de oynanacak.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının günü değişti

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