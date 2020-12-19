Süper Lig'de Trabzonspor ile Rizespor arasında oynanan son 10 maç toplam 41 gole sahne oldu.

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra çıktığı dört Süper Lig maçının üçünde gol yemeyen Trabzonspor, aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 26 karşılaşmada yapabilmişti. Süper Lig'de oynadığı son 14 dış saha maçının sadece birini kazanabilen Rizespor, tek galibiyetini bu sezon Sivasspor karşısında aldı. Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Rizespor. Abdülkadir, ligde iki gol kaydettiği tek maçı Aralık 2018'de bu statta Rizespor'a karşı oynamıştı.

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Rizespor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçında yedi golde pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, bu karşılaşmalarda 44.8 dakikada bir gol katkısı sağlıyor. Rizespor forveti Milan Skoda, geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmada takımının attığı iki gole de doğrudan katkı sağlamıştı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda toplam top taşıma mesafesi en yüksek iki oyuncu da Rizespor forması giyiyor. Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 13 maçın sadece birini kaybeden Abdullah Avcı, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Marius Sumudica'dan aldı.