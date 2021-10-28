Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken, nefes kesen karşılaşmalar 11. haftada devam edecek. Süper Lig'in Lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İşte, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının detayları...
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 29 Ekim Cuma günü, saat 20.00'da Medical Park Stadyumu'ndan karşı karşıya gelecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından takip edilebilecek.
TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN
Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.
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