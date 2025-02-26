Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kupada Karadeniz Derbisi!

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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında gerçekleşecek. Trabzonspor, kupadaki hedeflerine ulaşabilmek için bu karşılaşmada galibiyet alarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda liderlik koltuğunu ele alabilmenin mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.