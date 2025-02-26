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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kupada Karadeniz Derbisi!

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#Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Karadeniz Derbisi
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Kupada Karadeniz Derbisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 09:28

Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Karadeniz Derbisi niteliği taşıyan bu karşılaşma, Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak ve iki takımın da kupa yolundaki ilerleyişinde kritik bir öneme sahip olacak. Trabzonspor, son dönemdeki formunu sürdürmek isterken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda galip gelerek hanesine 3 puan yazdırmanın yollarını arayacak. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında gerçekleşecek. Trabzonspor, kupadaki hedeflerine ulaşabilmek için bu karşılaşmada galibiyet alarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda liderlik koltuğunu ele alabilmenin mücadelesini verecek. 

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Ziraat Türkiye Kupası 3. Hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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#Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Karadeniz Derbisi

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