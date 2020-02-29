Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Boldrin, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan, Skoda.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Maçı Bitigen yönetecek

Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor. Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.

İstatistikler

Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor, bu süreçte rakip filelere 18 gol gönderdi. Trabzonspor deplasmanına konuk olduğu son altı Süper Lig maçından sadece bir puan alan Rizespor, rakibini Ekim 2006'dan bu yana dış sahada mağlup edemiyor. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Trabzonspor, tek puan kaybını son karşılaşmada Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda dört puan toplayan Rizespor, daha önceki beş dış saha karşılaşmasını kaybetmişti. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor. Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip konumunda. 2019/20 Süper Lig maçının ilk yarılarında ve ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Trabzonspor.

Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı. Son iki lig maçında birer asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti. Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İsmail Kartal, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.





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