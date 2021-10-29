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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karadeniz derbisinde büyük heyecan! İlk 11 kadrosu belli oldu

#Süper Lig#Trabzonspor#Çaykur Rizespor
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda Karadeniz derbisinde büyük heyecan İlk 11 kadrosu belli oldu

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'de 11. hafta perdesi aralanıyor. Bu akşam Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada bordo mavililer galip ayrılmak için ciddi mücadele verecek. . 4 puanla haftaya son sırada giren Rize ekibi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Peki, Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair detaylı bilgiler.

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 40 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny.

Çaykur Rizespor'un 11'i: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Djokovic, Umar, Bolasie, Boldrin, Pohjanpalo.

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TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Çaykur Rizespor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, rakibine karşı lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a konuk olduğu 20 maçın sadece birini kazanan Çaykur Rizespor, tek galibiyetini aldığı 2006/07 sezonundaki ziyaretinden bu yana kalesini gole kapatamıyor.

Süper Lig'de 22 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, iç sahada oynadığı son 10 karşılaşmayı kaybetmedi. Bordo-mavililer evinde daha uzun bir seriyi en son Mart 2013-Ocak 2014 arasında yakaladı. Süper Lig'deki 10 maçlık galibiyet hasretini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek sonlandıran Çaykur Rizespor, Nisan 2021'den bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

2021 takvim senesinde Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Trabzonspor, buna rağmen şubat ayındaki dört maçlık serinin ardından ilk kez üst üste iki gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon en az Süper Lig maçında açılış golünü atan takım olan Çaykur Rizespor, ilk golü yediği bütün karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta rakip fileleri havalandıran Gervinho, en son Kasım 2018'de üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Haziran 2017'den bu yana Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa filelerine gönderen Selim Ay, lig kariyerinde ilk kez ayağıyla gol attı. Çaykur Rizespor'u konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen Abdullah Avcı, bu karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşadı ancak sadece bir kez rakibine gol izni vermedi. Süper Lig kariyerinde Abdullah Avcı'ya rakip olduğu sekiz maçın sadece birini kazanan Hamza Hamzaoğlu, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada deplasmanda aldı.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Çaykur Rizespor

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